В Тегеране осудили военный захват Панджшера движением "Талибан"

Иранская сторона осуждает захват боевиками движения "Талибан" афганской провинции Панджшер - последнего из не подчинившихся талибам региона в Афганистане. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новости, которые приходят из Панджшера, по-настоящему тревожные. Вчерашнее нападение на Панджшер решительно осуждается, - сказал он. - Мы сожалеем о гибели афганских лидеров [сопротивления]".

Дипломат добавил, что "талибы должны выполнить свои обязательства". "Вызывает сожаление, что жителей Панджшера морили голодом и отключали им свет и воду. Иран делает все возможное, чтобы положить конец страданиям афганского народа", - отметил он.