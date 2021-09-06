В Тегеране осудили военный захват Панджшера движением "Талибан"
Иранская сторона осуждает захват боевиками движения "Талибан" афганской провинции Панджшер - последнего из не подчинившихся талибам региона в Афганистане. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Новости, которые приходят из Панджшера, по-настоящему тревожные. Вчерашнее нападение на Панджшер решительно осуждается, - сказал он. - Мы сожалеем о гибели афганских лидеров [сопротивления]".
Дипломат добавил, что "талибы должны выполнить свои обязательства". "Вызывает сожаление, что жителей Панджшера морили голодом и отключали им свет и воду. Иран делает все возможное, чтобы положить конец страданиям афганского народа", - отметил он.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Самое трудное – это определение истины… - Эльчин Мусаоглу о председательстве в жюри международного фестиваля
Военные эксперты России и Азербайджана обсудили на платформе Baku Network ситуацию в Афганистане и на Южном Кавказе (ВИДЕО)
Проверка документов граждан на входе в моллы и объекты общепита является законной - МВД Азербайджана
Азербайджан продолжает работу по безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории – МИД
Корейские компании будут участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - посол (Интервью)