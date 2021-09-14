Президент Ирана обсудил с Путиным необходимость сотрудничества в борьбе с пандемией

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул необходимость продолжать сотрудничество в борьбе с пандемией и производстве вакцины. Телефонный разговор состоялся во вторник. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба иранского лидера.

"Раиси подчеркнул необходимость продолжать сотрудничество двух стран в сфере борьбы с коронавирусом, включая совместное производство вакцины", - говорится в сообщении. "Взаимодействие должно активно продолжаться до полного искоренения этой глобальной болезни", - сказал Раиси.