Президент Ирана обсудил с Путиным необходимость сотрудничества в борьбе с пандемией
Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул необходимость продолжать сотрудничество в борьбе с пандемией и производстве вакцины. Телефонный разговор состоялся во вторник. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба иранского лидера.
"Раиси подчеркнул необходимость продолжать сотрудничество двух стран в сфере борьбы с коронавирусом, включая совместное производство вакцины", - говорится в сообщении. "Взаимодействие должно активно продолжаться до полного искоренения этой глобальной болезни", - сказал Раиси.
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