Иран примет участие в переговорах в московском формате по Афганистану

Иранский дипломат примет участие в консультациях в московском формате по ситуации в Афганистане, которые запланированы на 20 октября. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается заседания в Москве, то там будет присутствовать наш представитель", - сказал он.