Иранские дипломаты возобновляют работу в Джидде

Политика 17 января 2022 11:47 (UTC+04:00)
Иранские дипломаты возобновляют работу в Джидде

Несколько иранских дипломатов возобновляют свою работу в представительстве Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое расположено в саудовском городе Джидда. Об этом в понедельник сообщило иранское агентство ISNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, "три иранских дипломата получили визу на въезд в Саудовскую Аравию". Дипломаты "уже вылетели в Джидду и после шестилетнего перерыва должны возобновить свою деятельность в ОИС".

Указывается, что договоренность о въезде дипломатов из Ирана в Саудовскую Аравию была достигнута в ходе очередного раунда переговоров между саудовскими и иранскими представителями, которые проходили в столице Ирака Багдаде.

К настоящему моменту в Багдаде прошло четыре раунда переговоров между Тегераном и Эр-Риядом. Кроме того, стороны контактировали на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Диалог сконцентрирован на двусторонних и региональных вопросах, включая ситуацию в Персидском заливе и Йемене. 21 июня 2021 года президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что никаких препятствий для диалога между Тегераном и Эр-Риядом и возобновления работы посольств нет.

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