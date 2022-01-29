Раиси поздравил Токаева с 30-летием дипломатических отношений

Президент Ирана Эбрахим Раиси направил поздравительное письмо первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, а также нынешнему лидеру государства Касым-Жомарту Токаеву, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Президент Раиси отметил, что ирано-казахстанские отношения основанные на дружбе, добрососедстве и взаимном уважении.

Раиси напомнил, что Иран был одной из первых стран, признавших независимость Казахстана, и с тех пор поддерживает правительство и народы страны.

Президент Ирана сказал, что Иран считает Казахстан надежным партнером в Центральной Азии и на Каспии на протяжении последних 30 лет.