Раиси поздравил Токаева с 30-летием дипломатических отношений
Президент Ирана Эбрахим Раиси направил поздравительное письмо первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, а также нынешнему лидеру государства Касым-Жомарту Токаеву, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Президент Раиси отметил, что ирано-казахстанские отношения основанные на дружбе, добрососедстве и взаимном уважении.
Раиси напомнил, что Иран был одной из первых стран, признавших независимость Казахстана, и с тех пор поддерживает правительство и народы страны.
Президент Ирана сказал, что Иран считает Казахстан надежным партнером в Центральной Азии и на Каспии на протяжении последних 30 лет.
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