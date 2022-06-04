МИД Ирана приветствовал продление перемирия в Йемене

Тегеран приветствует соглашение о продлении перемирия в Йемене еще на два месяца. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран надеется, что в свете упомянутых усилий удастся полностью снять блокаду, установить прочное перемирие и найти политическое решение [конфликта]", - прокомментировал дипломат новость о перемирии. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

"Тегеран видит решение кризиса в политическом процессе и приложит все усилия ради достижения справедливого мира на основе реального положения дел в Йемене", - добавил Хатибзаде.

2 июня специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг сообщил, что стороны конфликта в Йемене согласились продлить перемирие еще на два месяца.