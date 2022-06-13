В Иране сообщили, что переговоры с Саудовской Аравией сконцентрированы на вопросах хаджа

Переговорный процесс между Ираном и Саудовской Аравией на текущий момент сосредоточен вокруг вопроса о возможности паломничества в Мекку для иранцев. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На текущий момент мы сконцентрированы на вопросе хаджа", - отметил он, отвечая на вопрос о текущем состоянии переговоров между Ираном и Саудовской Аравией. По его словам, "согласно тем консультациям, которые имели место между Организацией хаджа и паломничества Ирана и саудовскими учреждениями и чиновниками, [иранские] паломники отправляются [в Мекку]". "Наши усилия сконцентрированы на том, чтобы хадж прошел спокойно и без происшествий", - добавил он.

В течение 2021 и 2022 года Тегеран и Эр-Рияд вели переговоры о возможности нормализации отношений, состоялось пять встреч в Багдаде. Последний раунд прошел в апреле текущего года.