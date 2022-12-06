Иран продолжит оказывать поддержку Балканскому региону - глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник подтвердил поддержку Ираном Балкан, в частности Боснии и Герцеговины, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Выступая во время пресс-конференции со своим боснийским коллегой Бисерой Турковичем, министр иностранных дел Ирана поздравил боснийский народ с успешным проведением всеобщих выборов в стране.

Амир Абдоллахиан сказал, что Иран рассматривает Балканский регион и Боснию и Герцеговину как своих друзей и будет продолжать поддерживать их, как это было раньше.

"Мы договорились сегодня активизировать совместную экономическую комиссию между двумя странами и развивать отношения", - сказал министр иностранных дел, выразив удовлетворение тем, что торговые обмены между Ираном и Боснией и Герцеговиной увеличились на 53% в период после COVID-19 за последние девять месяцев.

Он также выразил обеспокоенность Тегерана по поводу продолжения войны в Украине, добавив, что Иран всегда выступал против войны, будь то в Украине или где-либо еще.