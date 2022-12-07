В Тегеране заявили, что РФ и Иран должны использовать возможности санкционного режима

Россия и Иран должны использовать те возможности, которые открывает перед ними санкционный режим стран Запада. Об этом в среду заявил председатель комиссии иранского Меджлиса (парламент) по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На мой взгляд, и Россия, и Иран должны использовать возможности, которые дают нам санкции [западных стран], для укрепления собственного общества", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Говоря о перспективах экономического сотрудничества между странами, Джалалзаде отметил, что Иран может передать России опыт, который он приобрел за время нахождения под санкциями. "Учитывая значительный прогресс, которого мы достигли в исламской республике во всех сферах, мы можем обеспечить многие экономические потребности России", - подчеркнул он.

Джалалзаде также указал на рост товарооборота между Россией и Ираном, который в 2022 году достиг рекордных $4 млрд.