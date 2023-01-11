Правительство Швеции осудило казни участников протестов в Иране

Швеция выступила с резким осуждением казни участников волнений в Иране. Как и другие страны-члены ЕС, "королевство отвергает эту меру наказания, где бы и при каких бы обстоятельствах она не применялась". Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник правительственной канцелярией.

Сразу после Рождества Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Ирана в Стокгольме, чтобы выразить решительный протест против исполненных смертных приговоров участникам прошедших протестов в Иране. Это было сделано в рамках единой акции стран ЕС, о которой условились на заседании Совета Европы 15 декабря.

В пресс-релизе также говорится об осуждении Швецией и ЕС двух других казней, которые были исполнены позднее.