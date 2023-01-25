Иран ввел санкции против 30 физических лиц, 4 юридических лиц ЕС, Великобритании

Министерство иностранных дел Ирана обновило свой список санкций против физических и юридических лиц из ЕС и Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран после одобрения соответствующих органов и в рамках соответствующих нормативных актов и механизмов санкций включает следующие физические и юридические лица из ЕС и Великобритании в свой санкционный список за поддержку терроризма и террористических групп, подстрекательство и поощрение террористических актов и насилия в отношении иранского народа, вмешательство во внутренние дела Исламской Республики Иран, разжигание насилия и беспорядков в Иране, распространение ложной информации об Иране и участие в эскалации жестоких санкций против иранского народа как экономический терроризм.

Исламская Республика Иран также осуждает действия ЕС и Великобритании за поддержку, содействие и отказ от противодействия деструктивным действиям вышеупомянутых физических и юридических лиц, что является нарушением международных обязательств в отношении борьбы с терроризмом, и объявляет, что действия тех, кто вводит и усиливает жестокие санкции, являются очевидным нарушением основополагающих принципов международного права, закрепленного в уставе Организации Объединенных Наций.

Все соответствующие национальные учреждения Исламской Республики Иран, в соответствии с правилами, принятыми соответствующими органами, примут соответствующие меры, которые включают блокирование счетов и транзакций в иранской финансовой и банковской системах, блокирование активов в пределах юрисдикции Исламской Республики Иран, а также запрет на выдачу виз и въезд на территорию Исламской Республики Иран для эффективного осуществления вышеупомянутых санкций.