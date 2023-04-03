Президент Ирана принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить Эр-Рияд

Президент Ирана Эбрахим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Эр-Рияд с визитом. Это подтвердил в понедельник первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Король Сальман пригласил президента [Ирана посетить Эр-Рияд], на это приглашение был дан положительный ответ", - приводит его слова агентство Мехр. Информации о дате предполагаемого визита вице-президент не привел.

Мохбер также подчеркнул, что установление хороших отношений с соседними странами "является одной из основных стратегий" действующего правительства Ирана.

19 марта стало известно, что король Саудовской Аравии пригласил президента Ирана посетить Эр-Рияд. Как сообщил агентству Tasnim заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, Раиси приветствовал приглашение саудовского монарха.

10 марта Саудовская Аравия и Иран договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Представители двух стран несколько дней вели в Пекине переговоры, по итогам которых было подготовлено трехстороннее заявление.