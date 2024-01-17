Пакистан отзывает своего посла из Ирана

БАКУ /Trend/ - Пакистан объявил о решении отозвать своего посла из Ирана.
Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении МИД Пакистана.
В заявлении отмечается, что необоснованное и явное нарушение Ираном суверенитета Пакистана прошлой ночью означает нарушение международного права, целей и принципов Устава ООН.
В заявлении говорится, что данное противоправное действие недопустимо и не имеет под собой оснований.
"Пакистан оставляет за собой право ответить на этот незаконный акт. Ответственность за последствия полностью ляжет на Иран", - отмечается в заявлении.
Иранской стороне было сообщено, что Пакистан решил отозвать своего посла в Иране, и что посол Ирана в Пакистане, который в настоящее время находится с визитом в Иране, пока не может вернуться.
"Мы также решили приостановить все текущие или запланированные поездки на высшем уровне между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни", - подчеркивается в заявлении МИД.
Отметим, что 16 января Вооруженные силы Ирана атаковали два штаба террористической группировки "Джейш аль-Адль". Для удара по штаб-квартире, расположенной на территории Пакистана были использованы беспилотные летательные аппараты и ракеты. В результате удара погибло двое детей, три человека получили ранения.
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