Всеобъемлющее соглашение между Ираном и Россией охватит многие сферы - Эсмаил Багаи

БАКУ /Trend/ - Всеобъемлющее стратегическое соглашение между Ираном и Россией будет охватывать многие сферы, включая экономику, торговлю, энергетику, окружающую среду, оборону и безопасность.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, указанное соглашение было утверждено двумя государствами в начале лета.

"Этот документ направлен на укрепление двусторонних отношений между Ираном и Россией", - сказал он.

Отметим, что Президент Ирана Масуд Пезешкиан, как ожидается, посетит Россию 17 января и подпишет ряд важных документов.

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