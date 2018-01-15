В Иране рассказали о повреждениях эсминца после аварии в Каспийском море

15 января 2018 17:42 (UTC+04:00)

Эсминец военно-морских сил армии Ирана, налетевший на волнорез в Каспийском море, получил серьезное повреждение, говорится в сообщении на сайте армии Ирана (часть вооруженных сил страны), передает РИА Новости.

Эсминец "Дамаванд" налетел на волнорез в Каспийском море в среду на прошлой неделе неподалеку от порта Энзели. Военные отмечали, что это произошло из-за шторма. В то же время замглавы организации портов и судоходства Ирана Хади Хагшенас сообщил агентству Tasnim, что причиной послужили технические неполадки.

"После прибытия спецбригад и проведения более детальной оценки выяснилось, что степень полученного повреждения — серьезная, а эсминец нуждается в капитальном ремонте и восстановлении", — заявил представитель армии Шахин Тагихани, напомнив, что первоначально сообщалось о незначительном повреждении судна.

В то же время СМИ отмечали, что в результате столкновения за бортом оказались шесть человек, при этом четырех из них, по неофициальным данным, удалось спасти, а судьба двоих неизвестна.

Тагихани подтвердил, что двое иранских военных пропали из-за этого инцидента, и добавил, что их поиски продолжаются.

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