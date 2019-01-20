В Иране поезд сошел с рельсов

20 января 2019 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Иране грузовой поезд сошел с рельсов, сообщает Trend со ссылкой на агентство Fars.

Как отмечается, инцидент произошел между железнодорожными станциями Джаннатабад и Беяз. Сообщается, что с рельсов сошли 12 из 43 вагонов грузового поезда, направлявшегося из провинции Йезд в провинцию Хормузган. Агентство не сообщает о причинах происществия.

В настоящее время движение в этом направлении приостановлено. Официальной информации по инциденту пока нет.

(Автор: Эльнур Багышов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС не присоединится к антииранской коалиции - СМИ
Политика 19 января 17:49
Ирану нужна не деноминация валюты, а развитие местного производства - эксперт
Бизнес 19 января 12:15
Задержанную в США журналистку иранского телеканала освободят сразу после дачи показаний
США 19 января 01:19
Иран расширил транзитный потенциал порта Имама Хомейни
Бизнес 18 января 16:12
Иран считает Азербайджан соседней, дружественной и братской страной – глава Генштаба ВС
Политика 17 января 15:24
В Иране запустят диагностические поезда для осмотра больных
Общество 17 января 14:24
Лента новостей
В Павлодарской области Казахстана появится агропромышленная индустриальная зона
Экономика 12:41
Катар и Казахстан запускают грузовой рейс Доха-Алматы
Экономика 12:30
В Туркменистане обнаружено новое месторождение пресной воды
Бизнес 12:23
Туркменистан нацелен на ускоренное промышленное освоение месторождений на Каспии
Энергетика 12:23
МВД Азербайджана продолжит выполнять свои функции по выдаче ряда документов
Общество 12:08
В Азербайджане в связи с годовщиной «Черного января» на одну минуту приостановлено движение транспорта
Общество 12:07
В Азербайджане инвалиды и семьи шехидов событий 20 Января получили единовременную помощь
Финансы 11:58
Найдено тело капитана-азербайджанца затонувшего в Черном море сухогруза Volgabalt 214
Общество 11:51
Деятельность Президента Ильхама Алиева оказала влияние на реализацию крупных международных проектов - политолог
Политика 11:45