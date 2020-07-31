За сутки в Иране от коронавируса скончались еще 197 человек

БАКУ /Trend/ - За сутки в Иране COVID-19 заразились 2 674 человека.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число заразившихся COVID-19 достигло 304 204 человек, из них состояние 4 012 оценивается как тяжелое.

Представитель министерства добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса скончались 197 человек, общее число смертей от этого заболевания достигло 16 766.

В целом от COVID-19 вылечились на сегодня 263 519 человек.

Сима Садат Лари добавила, что т.н. "красными зонами" остаются провинции Тегеран, Мазандаран, Гюлюстан, Фарс, Восточный Азербайджан, Ардебиль, Исфахан, Альборз, Илам, Разави Хорасан, Кирман, Северный Хорасан, Симнан, Лорестан и Хормузган.

До настоящего времени в Иране проведено более 2,45 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багишев: Текст: Кямаля Сеидова)