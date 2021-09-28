Иран готовится к приближению мощного урагана

Мощный ураган надвигается на районы на юге Ирана. Как заявил во вторник генеральный директор Службы по защите и безопасности портов и морской организации Ирана Надер Пасанде, ветры ураганной силы и штормы, как ожидается, обрушатся на иранское побережье от Макрана на границе с Пакистаном до Ормузского пролива в период с 30 сентября по 4 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С пятницы 30 сентября очень сильный шторм накроет все прибрежные районы от Макрана и Чабахара до Ормузского пролива, - цитирует чиновника агентство IRNA. - Ожидаются волны высотой более семи метров. Это представляет серьезную угрозу для морских судов, оборудования и грузов в портах, и мы призываем все заинтересованные лица прислушаться к нашему предупреждению. Шторм продлится до 4 октября".

По его словам, Метеорологическая организация Ирана предложила создать в стране кризисный штаб для принятия решений в сложившихся условиях на побережье провинций Систан и Белуджистан и Хормозган.