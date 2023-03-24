В рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел в Баку откроется выставка ковров

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел (EACD) в Баку откроется выставка ковров.

Как сообщает Trend, в целях популяризации искусства и школ ковроткачества, которые тесно связаны с богатым культурным наследием Азербайджана, его образом жизни и древними традициями народа, в галерее NUR Art House откроется выставка азербайджанских ковров. Экспозиция организована НПО Arts Council Azerbaijan и NUR Art House при поддержке World Crafts Council Europe и The Creative Europe Programme.

На выставке с 27 марта до 2 апреля будет представлено множество образцов ковров классического и современного дизайна, принадлежащих к различным школам ковроткачества в Азербайджане. Также будут организованы мастер-классы по ковроткачеству.

Дни художественных ремесел были учреждены в 2002 году по просьбе французского правительства. С 2012 года они называются Европейскими днями художественных ремесел (EACD). Они были организованы Национальным институтом искусств (INMA) и стали первым международным мероприятием, посвященным ремеслам. Они проводятся каждый год в начале весны.

Ремесленные студии открывают свои двери для публики, а мастера, учебные заведения и музеи проводят демонстрации на открытом воздухе. В EACD 2023 года участвуют 24 страны. Азербайджан в этом году впервые присоединится к Европейским дням художественных промыслов.

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