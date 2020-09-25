Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра

Вопрос:

Пожалуйста, подскажите, куда я могу обратиться за приватизацией земельного участка. Я подходила в местный БТИ и там мне сказали, что участок приватизирован (на основе высланной вам выписки из реестра). Спасибо.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Если участок приватизирован, то надо обратиться в БТИ с просьбой дать выписку в отношении участка. В такой выписке должно быть указано, что он принадлежит вам на праве собственности. В посланной вами выписке про право собственности на участок ничего не говорится. Ведением реестра занимается БТИ и это единственная организация, которая может предоставить такую информацию.

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