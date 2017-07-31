Вагиф Мустафаев удостоен Национальной кинопремии

31 июля 2017 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист, известный кинорежиссер Вагиф Мустафаев удостоен Национальной кинопремии (награда – 2000 манатов), учрежденной Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

Национальной кинопремии режиссер удостоен за вклад в азербайджанский кинематограф.

Премия будет вручена народному артисту на торжественном мероприятии, посвященном Дню национального кино, которое пройдет в Киноцентре "Низами" второго августа.

День национального кино - профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане второго августа.

(Автор: Джани Бабаева)

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