Произведения молдовских литераторов будут переведены на азербайджанский язык (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, в посольстве Молдовы в Азербайджане, состоялся брифинг, посвященный проекту, в рамках которого будут изданы антологии произведений молдовских писателей на азербайджанском языке, и азербайджанских литераторов на румынском языке, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука и председатель Центра художественного перевода и литературных связей Союза писателей Азербайджана, поэт Салим Бабуллаоглу.

На брифинге было отмечено, что данный проект реализуется при сотрудничестве Союзов писателей двух стран, а также при содействии министерства культуры и туризма Азербайджана, министерства культуры Молдовы и Конгресса азербайджанцев Молдовы.

В начале мая текущего года Салим Бабуллаоглу принял участие в VII Международном поэтическом фестивале "Европейская весна поэтов", который состоялся в Кишиневе, и именно тогда был подписан меморандум о сотрудничестве между Союзами писателей двух стран. В рамках данного меморандума будет реализовываться литературный проект.

Посол Молдовы в Азербайджане подчеркнул, что в антологию будут включены как поэтические произведения, так и проза. Авторы произведений – известные молдовские литераторы и молодые авторы. Данный проект имеет важное значение в расширении и укреплении культурных связей между двумя странами.

На мероприятии было отмечено, что ранее в Молдове уже были переведены и изданы произведения народных писателей Азербайджана Эльчина Эфендиева, Чингиза Абдуллаева, а также миниатюрная книга афоризмов великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Салим Бабуллаоглу отметил, что азербайджанским читателям будет очень интересно познакомиться с творчеством современных молдовских авторов, и издание антологии этому способствует.

По словам Салима Бабуллаоглу, этот проект придаст новый импульс развитию отношений в сфере культуры и искусства между двумя странами.

(Автор: Джани Бабаева)