Романтический итальянский вечер в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама состоялось открытие Недели итальянского языка в Баку, сообщает Trend Life организаторы. Мероприятие организовано посольствами Италии и Швейцарии при поддержке Ассоциации Италия-Азербайджан и Международного центра мугама.

На открытии вечера посол Италии Аугусто Массари отметил, что Неделя итальянского языка – это международный проект, направленный на пропаганду итальянского языка - языка современной культуры и искусства. Каждый год, в третью неделю октября, МИД Италии организует мероприятия по всему миру, куда входят конференции, выставки, концерты, встречи и др. В этом году тема Недели итальянского языка, которая продлится с 16 по 23 октября, – итальянский кинематограф. Бакинцам будут представлены различные концертные программы под названием "35-мм киноплёнка и музыка", пройдут мастер-классы известного итальянского режиссера и сценариста Франческо Бруни.

Гостям была представлена концертная программа с романтическими произведениями Эннио Морриконе, Генри Манчини и Нино Рота, представлены фрагменты фильмов из кинофильмов “La Vita e bella”, “La Strada”, “Amici Miei”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Mediterraneo”, “Un maledetto imbroglio”, “Giu la of Sergio Leone”.

Итальянские фильмы занимают особое место в мировом кинематографе и имеют своих горячих и верных почитателей в любом уголке планеты, в том числе и в Азербайджане. Итальянцы умеют не только красиво говорить о любви, но и снимать милые и романтические фильмы, где главные герои находят самые проникновенные слова, а их взгляды не врут. Не последнюю роль здесь играет место, где разворачиваются события фильма, оно создает атмосферу, особое настроение и романтическую ауру. И, конечно же, чарующая музыка.

Произведения из знаменитых итальянских фильмов были представлены струнным квартетом Стефано Мускаритоло и Кямалей Ализаде. На вечере выступили Фарида Мамедова (сопрано), Сабина Асадова (меццо-сопрано), Сируз Мамедов (труба), Алина Алиева, Самир Асадов, Анар Алиев (скрипка), Эйюб Алиев (виолончель) и Гюнель Кязымова (пиано).

Вечер запомнился очень яркими красками

(Автор: Вугар Иманов)