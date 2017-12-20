Премьера инклюзивного Театра в Баку - трагедия и восторг (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку инклюзивный Театр "ƏSA", в труппу которого входят как лица с ограниченными возможностями, так и здоровые люди, представил премьеру спектакля "Мыши и люди", сообщает Trend Life. Постановка спектакля "Мыши и люди" по повести американского прозаика Джона Стейнбека была осуществлена при финансовой поддержке посольства США в Азербайджане.

В своем выступлении на мероприятии посол США в Азербайджане Роберт Секута отметил, что постановка является классикой американского театра.

Было подчеркнуто, что коллектив театр, в состав которого входят актеры с ограниченными возможностями здоровья своей деятельностью вносит вклад в общество и способствует обогащению культуры.

Художественный руководитель Театр "ƏSA" и режиссер постановки Нихад Гуламзаде рассказал гостям вечера о деятельности театра, а также выразил признательность посольству США в Азербайджане за оказанную поддержку.

Далее вниманию публики была представлена постановка. "Мыши и люди" – это душещипательная драма о двух парнях, которые ищут свое место в мире. История о мечте, дружбе, долге и обстоятельствах, которые приводят к трагедии.

Двое друзей Джордж и Ленни прибывают на ферму, чтобы немного подзаработать и накопить денег. У них есть мечта – купить небольшое ранчо. Джордж опекает Ленни, оберегая его от неприятностей, если не он, то друг, наверняка бы, попал в какую-нибудь передрягу. Но не все в жизни Джорджа и Ленни получается как в мечте, на их пути встречаются не те люди, они попадают в иные ситуации, которые в последствии приводят к трагедии в их жизни…

В спектакле были заняты как лица с ограниченными возможностями, так и здоровые люди. Все артисты, несмотря на то, что у большинства из их нет профессионального актерского образования, великолепно воплотили свои образы и справились с поставленной режиссером задачей. Актеры точно вошли в образы, им веришь, сопереживаешь, вместе с ними мечтаешь и надеешься на лучшее…

Каждый актер привнес в спектакль что-то из своей жизни - какие-то ситуации, переживания, проблемы, то, что их волновало и волнует.

Очень интересно были выстроены декорации – сцена как будто разделена на три части, которые олицетворяют мечты Джорджа и Ленни, реальность и крушение надежд.

Главные роли исполнили - Эльшан Аскеров, Эльвин Мирзоев, Орхан Адыгезал, Риад Султанов, Самая Агаярова, Имран Лалаев, Гюнай Мамедова, Фарид Алиев. Над художественным оформлением работает менеджер театра Ниджат Гулам, над музыкальным оформлением – Фидан Бабаева. Режиссер спектакля - художественный руководитель театра Нихад Гуламзаде.

Спектакль тронул публику до глубины души, и был встречен бурными аплодисментами и криками "Браво!". Публика долго не отпускала актеров со сцены, благодаря за великолепное выступление.

(Автор: Джани Бабаева )

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