Сын посла США в Азербайджане удивил своим фотомастерством (ФОТО)

23 декабря 2017 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В бакинской галерее Art Villa состоялось открытие персональной фотовыставки под названием "Вашингтон" американского фотографа Мэттью Секуты, сообщили Trend Life организаторы мероприятия. Фотограф Мэттью Секута является сыном посла США в Азербайджане Роберта Секуты.

На открытии выставки присутствовали представители дипломатических миссий, известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

В экспозицию выставки вошли 20 работ, отражающих повседневную жизнь столицы США, панорамные пейзажные снимки, фотографии достопримечательностей и памятных мест города.

Представленные работы вызвали большой интерес посетителей выставки, особенно тех, кто никогда не был в столице США. Именно они подолгу рассматривали каждую работу, пытаясь угадать "настроение" города.

Мероприятие было организовано НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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