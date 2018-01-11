В США издан роман Севиндж Сафаровой: Сниму фильм и привезу в Азербайджан "Оскар" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В американском издательстве Xlibris Publishing (Блумингтон, штат Индиана) выйдет роман азербайджанской писательницы Севиндж Сафаровой "Грех" на английском языке под названием "Sin", сообщила Trend Life автор книги.

"Презентация книги будет проведена в Европе и Турции. На это произведение сниму художественный фильм, выдвину на "Оскар" и привезу эту престижную международную кинопремию в Азербайджан. Для меня большая честь пропагандировать наше литературное творчество за рубежом", - сообщила Trend Life писательница.

Аннотацию к роману написали всемирно известные личности - президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев и турецкий сценарист и режиссер Унал Кюпели. Перевод на английский язык осуществлен Лейлой Джафаровой.

Роман, созданный в жанре социальной драмы, повествует о тяжелой судьбе подростка по имени Ройал, который становится жертвой жесткого отношения со стороны отчима. Любящая мать не в силах противостоять создавшемуся тяжелому положению в семье. Единственной отдушиной для Ройала становятся его друг и любимая девушка, однако и это не спасает его от потрясений в дальнейшей жизни. Герой романа попадает в тюрьму...

Напомним, что презентация книги на азербайджанском языке прошла в Баку в феврале 2016 года с участием общественных деятелей, представителей культуры и искусства, дипломатических миссий Норвегии, Великобритании и Нидерландов, гостей из Турции и Ирана.

Севиндж Сафарова с 2014 года живет в США. Является выпускницей факультета сценаристов, режиссеров и продюсеров Нью-Йоркской академии киноискусства (New York Film Academy). Автор трилогии "Если бы не было тебя", романов "Грех", "Квартира № 7", "Плач", "Портер", "Тень", "Без надежды" "Молитва матери" и т.д. В 2010 году создала продюсерский центр Enes.F production и молодежную инструментальную группу "Хазар". В 2011 - руководитель проекта и автор сценария фильма "Ruhun səsi" ("Голос духа"). В том же году создала детский эстрадно- театральный ансамбль "Şərq Ulduzu" (Восточная звезда) и его танцевально-вокальные филиалы в некоторых районах Баку. В 2012 году организовала республиканский телеконкурс детского музыкального творчества "Şərq Ulduzları". Является продюсером и автором сценария художественных фильмов "Neydi o günler" ("Ушедшие дни", 12-ть серий, 2013), "Qatil ilə görüş" ("Встреча с убийцей", 2014). Режиссер и автор сценария фильма "Burulğan" ("Водоворот", 2016). Реализовала ряд проектов в области культуры и искусства, провела социальные и благотворительные акции.

(Автор: Вугар Иманов)

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