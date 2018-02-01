Кинематографисты обсудили празднование 120-летнего юбилея азербайджанского кино

БАКУ /Trend Life/ - Состоялось очередное заседание правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

В заседании приняли участие председатель СКАР, народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова, первый секретарь СКАР, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, народные артисты Эльдар Гулиев, Огтай Миргасымов, Вагиф Мустафаев, Сиявуш Керими, заслуженный деятель искусств Аяз Салаев, руководитель киностудии "Nərimanfilm" Нариман Мамедов, директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств Мушфиг Хатамов и руководитель студии дизайна Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание", кинорежиссер Юсиф Гулиев.

На заседании был утвержден план мероприятий в связи с празднованием 120-летнего юбилея азербайджанского кино, а также рассмотрены другие вопросы повестки дня.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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