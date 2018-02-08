Азербайджан глазами американца

БАКУ /Trend Life/ - В столичной галерее Art Villa 22 февраля состоится открытие выставки работ американского художника Джейкоба Мартина, сообщили Trend Life организаторы выставки.

Экспозиция будет представлена под названием "Fırça toxunuşları" ("Прикосновение кисти"). На ней будут представлены работы художника, созданные в период проживания в Азербайджане.

Отметим, что Джейкоб Мартин активный участник международных выставок и фестивалей.

Выставка организована НПО Arts Council Azerbaijan, при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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