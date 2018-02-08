Азербайджан глазами американца

8 февраля 2018 21:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В столичной галерее Art Villa 22 февраля состоится открытие выставки работ американского художника Джейкоба Мартина, сообщили Trend Life организаторы выставки.

Экспозиция будет представлена под названием "Fırça toxunuşları" ("Прикосновение кисти"). На ней будут представлены работы художника, созданные в период проживания в Азербайджане.

Отметим, что Джейкоб Мартин активный участник международных выставок и фестивалей.

Выставка организована НПО Arts Council Azerbaijan, при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Европа глазами азербайджанского художника
Культура 14:26
Состоялось событие, которого ждала – Алсу о визите в Баку (ФОТО)
Культура 12:17
"Движение вверх" в Баку: от фильма к кистям и краскам (ФОТО)
Культура 11:14
Азербайджан пресек армянскую провокацию на международной выставке в Москве
Общество 7 февраля 16:37
В Баку откроется выставка кардиолога и живописца Фирангиз Гусейновой "Сокровища сердца" (ФОТО)
Культура 5 февраля 14:38
Азербайджан примет участие в выставке плодоовощной продукции в Германии
Бизнес 5 февраля 14:27
Азербайджан примет участие в международной продуктовой выставке в Москве
Бизнес 2 февраля 18:09
Очарование каменных джунглей покажут в Баку
Культура 2 февраля 15:26
Картины, которые заряжают светом и теплом (ФОТО)
Культура 27 января 13:12
Баланс белого в абстракциях Нины Наримановой (ФОТО)
Культура 25 января 12:56
"Двадцать один русский взгляд" Суад Гараевой-Малеки и Лоренсо Балби в Италии (ФОТО)
Культура 24 января 11:22
Стены бакинской галереи стали холстом для художников Швейцарии и Великобритании (ФОТО)
Культура 23 января 13:36
Художники Швейцарии и Великобритании представят в Баку искусство раскрашивания стен
Культура 18 января 18:21
Гессенские принцессы из Азербайджана представлены в Германии (ФОТО)
Культура 11 января 15:17
Проект "Start" поможет азербайджанским художникам
Культура 5 января 18:22
Герои в коробках: в Баку пройдет выставка Бахрама Багирзаде
Культура 4 января 12:03
В Баку презентовали комиксы (ФОТО)
Культура 29 декабря 2017 11:30
Сын посла США в Азербайджане удивил своим фотомастерством (ФОТО)
Культура 23 декабря 2017 18:02