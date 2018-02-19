Схватка сердца и разума: Наталья Шаровская в образе королевы Елизаветы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку идут интенсивные репетиции спектакля "Последняя страсть королевы" по пьесе Елены Поддубной "А дождь себе льёт да льёт", сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Премьера постановки назначена на 24 февраля

Вокруг королевской персоны кипят нешуточные страсти! Кто же выйдет победителем в схватке сердца и разума? Об этом знают режиссёр-постановщик – народный артист Александр Шаровский и актеры, которые вместе с ним разыграют эту историю для бакинского зрителя в конце февраля. В роли королевы Елизаветы – заслуженная артистка Азербайджана Наталья Шаровская.

Отметим, что сейчас художники колдуют над костюмами и декорациями, отыскивая золотую середину в художественном воплощении эстетических идеалов 16-го и 21-го века. Актеры создают характеры исторически известных персонажей, отыскивая в своих героях черты, свойственные современному человеку.

В спектакле заняты народные артисты Азербайджана Мабуд Магеррамов, Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Наталья Шаровская, Салман Байрамов, актеры театра Мурад Мамедов, Ольга Арсентьева, Милана Соколенко, Алексей Сапрыкин, Ягуб Зейналов, Заур Терегулов, Ибрагим Ахмедов, Надир Абдурагимбеков.

Билеты уже продаются в централизованных кассах города.

О премьерных спектаклях, репертуаре, гастролях и приобретении билетов можно узнать на официальном сайте Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна (http://rusdrama-az.com) или на официальных страницах в Facebook и Instagram.

(Автор: Джани Бабаева)

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