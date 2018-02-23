Азербайджанские актеры почтили память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку состоялось мероприятие, посвященное 26-й годовщине Ходжалинской трагедии, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Мероприятие организовано театром совместно с Центральным домом офицеров имени Ази Асланова министерства обороны Азербайджана. На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Заслуженный артист Азербайджана, педагог-организатор театра по работе с детьми и подростками Откям Искендеров рассказал о трагических событиях в Ходжалы.

Далее была продемонстрирована постановка "Arzu və Murad" (Арзу и Мурад) по пьесе Севиндж Эльсевер. Спектакль рассказывает о жертвах Ходжалинского геноцида.

Режиссер-постановщик спектакля - Гюльнар Гаджиева, художественный руководитель - главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Бахрам Османов. В ролях – заслуженная артистка Гюляр Набиева, актеры Сабина Мамедова, Гюшвер Шарифова, Нурия Алиева, Анар Сейфуллаев, Эшгин Гулиев, Вюсал Мехралиев, Керем Хадызаде, Эльшан Шихалиев и Иильхам Асадов.

После показа спектакля начальник отдела Центрального дома офицеров имени Ази Асланова капитан Рамиль Гасымов отметил, что Ходжалинский геноцид – трагедия, кровью вписанная в историю. Было отмечено, что Ходжалинская трагедия навсегда останется в памяти нашего народа.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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