Известные актеры и гимнасты представили проект памяти жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)

26 февраля 2018 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известные азербайджанские актеры и члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике представили видеопроект, посвященный 26-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщил Trend Life автор проекта Натиг Мухтаров.

В проекте приняли участие Хикмят Рагимов, Алихан Раджабов, Горгуд Джафар, Севда Зейналова, Мариана Василева, Сияна Василева, Алия Пашаева, Доман Диана, Айна Джафарова, Зейнаб Гумбатова.

Видео-арт Натига Мухтара был воплощен Media Atelier с целью распространения информации о Ходжалинской трагедии среди мирового сообщества. Видео соединяет в себе графику, кадры с участием актеров, архивные кадры, музыку и поэзию.

Оператор – Юсиф Шафиев, дизайн – Заур Мехтиев, композицию исполняет народный артист Азербайджана Алим Гасымов, стихи - Захра Бадалбейли.

26 февраля 1992 года армянские военные формирования совершили акт геноцида в азербайджанском городе Ходжалы, где проживали семь тысяч человек.

Во время этой кровавой резни были убиты 613 человек, тысяча человек мирного населения стали инвалидами от полученных ранений. Среди убитых - 63 ребенка, 106 женщин, 70 пожилых людей. Были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей остались без одного родителя.

В ночь трагедии в заложники захвачены 1275 мирных жителей, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно.

(Автор: Вугар Иманов)

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