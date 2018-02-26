Миссия Джейхуна Гаджибейли в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музыкальном театре в Баку 10 марта, в День национального театра, состоится премьера спектакля, поставленного по пьесе писателя-драматурга Али Амирли "Nuri-didə Ceyhun", сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Показ постановки будет посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и 125-летию со дня рождения азербайджанского публициста и общественного деятеля Джейхуна Гаджибейли.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперли, автор идеи проекта и художественный руководитель - директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

Постановка рассказывает о брате выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли - писателе-публицисте, переводчике, общественном деятеле, до последнего остававшемся верным идее национального единства и создания АДР Джейхуне Гаджибейли, о его тяжелой жизни в эмиграции, а также о знаменательном событии - первой на Востоке демократической республике - Азербайджанской Демократической Республике.

В 1919 году в составе азербайджанской делегации, руководимой Алимардан беком Топчибашевым, Джейхун Гаджибейли уехал во Францию для участия в Парижской мирной конференции. 27 апреля 1920 года части 11-й Красной армии перешли границу АДР и 28 апреля вошли в Баку. АДР прекратила существование и была провозглашена Азербайджанская Советская Социалистическая Республика. После этого Джейхун Гаджибейли не вернулся в Азербайджан и до конца жизни жил в Париже, где развернул активную деятельность по пропаганде истории и культуры Азербайджана. Многие стихотворения азербайджанских поэтов были переведены им на французский язык. Его перу принадлежит и целый ряд статей, написанных на различные филологические и литературоведческие темы.

В постановке заняты народная артистка Фатма Махмудова, заслуженный артист Парвиз Мамедрзаев, Шовги Гусейнов, Антон Ферштандт, актеры Эльчин Иманов, Гюльнара Абдуллаева, Ульвия Алиева, Ниджат Али, Гюльчохра Абдуллаева, Мехрибан Залыева, Надир Хасыев, Фируз Мамедов, Шабан Джафаров, Фарид Рзаев, Эльмеддин Дадашов.

В спектакле прозвучат музыкальные композиции Узеира Гаджибейли, Солтана Гаджибекова, Ниязи и других

Дирижер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – Вюсал Рагимов, балетмейстеры – заслуженный артист Закир Агаев и Елена Агаева, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов, дирижер – Самед Сулейманов, концертмейстер – Фидан Бабаева, ассистент режиссера - Эльмеддин Дадашов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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