Киноцентр "Низами" представил Азербайджан на форуме "Unlimited: Искусство без границ" в Украине (ФОТО)

7 марта 2018 01:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Киноцентра "Низами" в Баку Лейли Мирзоева в составе делегации British Council Azerbaijan приняла участие в форуме "Unlimited: Искусство без границ" в Украине, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

Форум под названием "Unlimited: Искусство без границ" прошел в Украине по инициативе British Council, в нем приняли участие представители Украины, Азербайджана и Грузии. В составе делегации British Council Azerbaijan в форуме приняла участие директор Киноцентра "Низами" Лейли Мирзоева.

На одной из панелей форума Лейли Мирзоева представила проект Киноцентра "Низами" –"Кино для всех", который создал возможность людям с ограниченными возможностями здоровья посмотреть фильмы с сурдопереводом. Также, она рассказала о сотрудничестве с компаниями, создающими эти фильмы и поделилась деталями проекта.

Напомним, что в рамках инклюзивных проектов планируется начало показов фильмов для людей с нарушениями зрения.

Участники "Unlimited: Искусство без границ" обсудили темы, связанные с инклюзивным искусством, поддержки деятелей искусства с инвалидностью в Великобритании и т.д.

(Автор: Джани Бабаева.)

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