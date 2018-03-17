В Баку отметили день рождения Вагифа Мустафазаде джазовым концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама часто проводятся джазовые концерты и концерты джаз-мугама. На этой сцене с успехом выступали музыканты и исполнители из Турции, США, Бельгии, Франции и других стран. Этот день был посвящен памяти легендарного азербайджанского пианиста, композитора, джазмена, заслуженного деятеля искусств, Вагифа Мустафазаде, сообщает Trend Life.

Концертные программы, посвященные творчеству Вагифа Мустафазаде, традиционно проводятся в Международном центре мугама. Концертная программа прошла с участием учащихся и преподавателей Детской школы искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде и преподавателей. Ведущим вечера был Тофиг Гасансой. Среди гостей были известные джазмены и музыканты Джаван Зейналлы, Акиф Сулейманбейли и другие.

На вечере было отмечено, что музыкант покорял слушателей своей самобытностью и виртуозной техникой. Он первым использовал в джазе азербайджанский колорит, мугамы и стал основоположником азербайджанского джаза. Вагиф Мустафазаде - автор множества собственных джазовых композиций и обработок - писал также симфоническую и камерную музыку.

Выступление юных талантов было встречено овациями зрительного зала.

Вагиф Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку. Вагиф Мустафазаде - лауреат фестивалей "Таллин-66", "Таллин-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста. В 1968 году состоялись первые гастроли Вагифа по городам СССР. В 1970 году Мустафазаде и целый ряд известных азербайджанских музыкантов (Р. Бейбутов, М. Тагиев и др.) дали несколько концертов по странам Латинской Америки. Он был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание «Заслуженного артиста». Он также был основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио «Кавказ» при Госфилармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли «Лейли» (1970 г.), «Севиль» (1971 г., на базе Гостелерадио Азербайджана), «Мугам» (1977). В 1979 году на Международном конкурсе джазовой композиции в Монако Вагиф Мустафазаде завоевал первую премию и приз - белый рояль. Однако Вагиф не успел узнать об этой победе — он скончался от сердечного приступа в Ташкенте, 16 декабря 1979 года, на сцене, во время исполнения композиции «В ожидании Азизы», которая была посвящена его дочери Азизе (ныне известная джазовая исполнительница и композитор, в Европе ее называют Принцессой джаза). Ему было 39 лет. Похоронен в Баку. Имя Вагифа и Азизы Мустафазаде вошло во Всемирную энциклопедию джаза под редакцией авторов США, а также в литературной переработке Владимира Феертага в русском издании.

(Автор: Вугар Иманов)

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