Никос Ксантулис поразил игрой на древней лире и исполнением "Сары гялин" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама состоялся концерт художественного руководителя Афинского оперного театра (Греция), исполнителя на древнем струнном инструменте лире, композитора Никоса Ксантулиса, сообщает Trend Life. Вечер прошел в рамках проекта "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки").

Концертная программа была приурочена ко Дню независимости Греции, и организована при поддержке посольства Греции в Азербайджане. В фойе была представлена экспозиция работ посла Греции в Азербайджане Николаоса Канеллоса и азербайджанской художницы Наргиз Гулиевой.

Вечер начался с Государственных гимнов Азербайджана и Греции. На открытии посол Греции Николаос Канеллос и посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Гюндуз Джафаров отметили высокий уровень отношений между странами в сфере экономики, культуры, образовании и других областях.

На вечере в сопровождении Камерного оркестра "Виртуозы Баку" Никос Ксантулис исполнил на лире произведения классических и современных азербайджанских и зарубежных авторов – Гара Гараева, Кристофа Глюка, Стефано Мускаритоло, Георга Генделя и других. Дирижер оркестра - заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев. В концерте также приняли участие заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров (контратенор) и Ровшан Амрахов (скрипка). Великолепное исполнение сопровождалось овациями зрителей, а кульминацией вечера стала азербайджанская народная песня "Сары гялин"

Никос Ксантулис - научный сотрудник Афинской академии, композитор, исследователь, профессор Афинской консерватории. На протяжении 25 лет (1983-2008 годы) был исполнителем на трубе в оркестре Национальной оперы Греции, с 2009 по 2012 годы также возглавлял отдел образования Оперы. Его выступления проходили не только в Греции, но и за рубежом (США, Австралия, Канада, Китай, Россия, Швеция, Италия, Болгария, Турция и другие страны).

Напомним, что в рамках проекта "Etnik musiqi inciləri" были проведены концерты музыкантов из Румынии, Молдовы, Турции и других стран. Международный центр мугама также успешно реализовал проект "Sound Waves" с участием этнических музыкантов из Италии, Испании, Греции, Португалии, которые вместе с азербайджанскими музыкантами представили синтез музыкальных культур народов.

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(Автор: Вугар Иманов)

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