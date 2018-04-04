13-летняя азербайджанка признана лучшей в Германии (ФОТО)

4 апреля 2018 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 13-летняя азербайджанская пианистка Айла Келбиева стала победительницей международного конкурса "Музыкальный фейерверк в Баден-Вюртемберге", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра музыки Фидан Гаджиевой.

Айла Келбиева выступала под руководством и прошла мастер-класс Тамары Поддубной, профессора Северо-Нидерландской консерватории Принц Клаус и Лонг-Айленд Консерватории Государственного Университета Нью-Йорка, член Союза концертных деятелей России, лауреата международных премий и председателя жюри конкурсов.

Главная цель проведения конкурса "Музыкальный фейерверк в Баден-Вюртемберге" - развитие международных контактов для сотрудничества и общения, выявление молодых, одаренных , перспективных музыкантов, возможность творческого самовыражения и профессионального совершенствования, знакомство с современными педагогическими методиками и культурными традициями разных стран и регионов.

"Я была единственной предствительницей Азербайджана и для меня большая честь, что достойно представила свою страну и заняла первое место в возрастной категории 12-14 лет. Я также получила приглашение на международный конкурс в Болгарию, который пройдет в сентябре", - сказала юная пианистка.

Айла Келибева с пяти лет обучалась фортепиано в Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, ныне – в вокальной музыкальной школе народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой. Принимала участие в различных конкурсах в Испании, Италии, Германии, Мальте и США, занимала призовые места.

Отметим, что Айле также поступило предложение о бесплатном обучении в Long Island Konservatorii-New York (USA).

(Автор: Вугар Иманов)

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Azernews Newspaper
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