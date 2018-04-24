Первый азербайджанец, выступивший на сцене Амстердамской филармонии

24 апреля 2018 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Президентский стипендиат, лауреат международных конкурсов, азербайджанский пианист Тогрул Гусейнли выступает с концертами в рамках 28-го Международного фестиваля "The İnternational Holland Musik Sessions", который проходит с 15 по 25 апреля в разных странах, сообщил Trend Life музыкант.

По словам Гусейнли, данный фестиваль является одним из самых старинных в Голландии и на него съезжаются исполнители на трех музыкальных инструментах - фортепиано, скрипка и виолончель.

В рамках фестиваля Гусейнли уже выступил с тремя концертами в Голландии, которые прошли в Текселе, Эгмонде и Амстердаме. Пианист стал первым азербайджанцем, выступившим на сцене Амстердамской филармонии, где проходят выступления всемирно известных музыкантов. Все выступления прошли с успехом и аншлагом, публика была покорена исполнительским мастерством азербайджанского пианиста и несколько раз вызывала его на поклон.

24 апреля музыкант выступит с концертом в Словакии, который пройдет в Братиславской государственной филармонии. На концерте Гусейнли, как и в предыдущих программах, исполнит "Симфонические этюды" Роберта Шумана и "Чакона" Иоганна Себастьяна Баха – Ферруччо Бузони и другие сочинения.

Отметим, что в десять лет Тогрул Гусейнли был удостоен первой премии IV общегородского конкурса имени Назима Аливердибекова, почетной грамоты и диплома фестиваля пианистов имени К.Сафаралиевой и международного фестиваля в Тбилиси (Грузия).

Тогрул Гусейнли посещал мастер-классы таких известных музыкантов как президент Ассоциации пианистов США Джоел Харрисон, польский пианист Станислав Дейа, профессор Кёльнской консерватории Василий Лобанов и других.

Пианист удостоен ряда международных наград – второе место на Международном конкурсе музыкантов XXIX Concurso İnternacional de Piano Cidade de Ferrol (Испания); лауреат первой степени конкурса среди студентов Высших школ в городе Ахен; лауреат конкурса среди студентов Высших школ в городе Кельн (Германия); первое место и награда международного конкурса "Steinway" (Бельгия); специальный диплом музыкального сообщества Yehudi Menuhin live Music Now Köln, второе место на VII Международном конкурсе пианистов в Гранаде (Испания).

Тогрул Гусейнли также с успехом выступал на международном фестивале Klavier-Festival Ruhr 2016 (Германия), 27-ом международном фестивале The İnternational Holland Musik Sessions (Нидерланды).

Тогрул Гусейнли является выпускником отделения фортепиано Кельнской консерватории, а сейчас он докторант консерватории Моцартеум в Зальцбурге и доцент Кельнской консерватории, его имя внесено в Золотую книгу молодых талантов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева )

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