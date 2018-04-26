Писательница Ульвия Гейдарова представит Азербайджан на фестивале в Германии

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский писатель-публицист Ульвия Гейдарова представит нашу страну на фестивале "Next Stage Europe 2018" в городе Потсдам (Германия), сообщила Trend Life публицист.

Фестиваль пройдет при организации Института имени Гете 13-17 июня. В нем примут участие 12 молодых драматургов из Азербайджана, Грузии, Украины, России и других стран.

Ульвия Гейдарова будет участвовать в фестивале с монопьесой "Uşaqlıq" ("Детство"). Отметим, что драматические произведения участников фестиваля отбирали члены жюри от Института имени Гете.

В рамках фестиваля состоятся обсуждения сочинений авторов, некоторые из которых будут поставлены на театральной сцене. Также будут проведены семинары известных немецких сценаристов - Пола Бродовски, Мишеля Декара, Йонаса Люшера и других.

(Автор: Джани Бабаева )

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