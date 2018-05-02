Успех азербайджанских актеров на международном фестивале в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра с успехом принял участие в 11-м Международном театральном фестивале тюркоязычных стран "Bin nefes, bir ses" ("Тысяча дыханий, один голос"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На фестивале, который состоялся в турецком городе Конья, коллектив театра представил спектакль "Cəhənnəm sakinləri" ("Обитатели ада"), поставленный по одноименной пьесе народного писателя Эльчина Эфендиева.

Постановка с большим интересом была принята зрителями, театральными деятелями из разных стран, а также организаторами фестиваля. Наряду с показом спектакля, с участием руководства и коллектива театра прошли различные встречи, в рамках которых были обсуждены вопросы сотрудничества и взаимного творческого обмена.

Режиссер-постановщик и художник спектакля - народный артист Азербайджана Азер Паша Нематов, режиссер – Анар Бабалы, ассистент режиссера – Дильбер Исмаилова, музыкальное оформление - Кямиль Исмаилов. В спектакле использованы произведения композитора Азера Дадашова.

В ролях - народные артисты Малейка Асадова, Нуреддин Мехдиханлы, заслуженные артисты Эльшан Рустамов, Мирза Агабейли, актеры Вюсал Мустафаев, Эльчин Эфенди, Ляман Иманова, Рустам Рустамов, Рада Насибова, Рамин Шихалиев и Хадиджа Новрузлу.

События спектакля разворачиваются в 1937 году и рассказывают о судьбах людей в период сталинских репрессий.

(Автор: Джани Бабаева)

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