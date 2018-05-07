БАКУ /Trend Life/ - 5 мая скончался народный артист Азербайджана, блистательный актер театра и кино Фуад Поладов, сообщает Trend Life.

Кончина народного артиста является большой потерей для отечественного театрального и киноискусства.

Многие деятели культуры и искусства восприняли уход Фуада Поладова как личную трагедию, поскольку близко знали артиста и дружили с ним на протяжении долгих лет.

"Ушел от нас Фуад Поладов, выдающийся артист и выдающийся человек, редкая личность, живший на одном пространстве и в одном времени вместе с нами. Фуад снимался в фильмах по моим сценариям, и я видел, как великолепно, высокопрофессионально справляется он с ролью, как обогащает всякую роль в кино, в театре, всякую роль, которую он играет, которую он живет. Как обогащает он всякого человека, с которым общается, как привносит в нашу жизнь свет, тепло, любовь.

Ушел Фуад Поладов, и словно выключили свет в комнате в темный пасмурный вечер.

О Фуаде можно говорить и писать бесконечно. Он и актер и человек большого, необъятного таланта, таланта, нацеленного на добро и созидание, но главное, пожалуй, можно выразить словами шекспировского Гамлета: "Из всех людей ты - самый настоящий".

Фуад был самым настоящим, самым цельным, смелым, честным, редчайшим человеком из многих людей, которых я знаю. Он жил как мужчина, и ушел от нас как мужчина. Фуад, ты унес кусочек нашего сердца", - написал на своей странице в Facebook писатель, кинодраматург, заслуженный деятель искусств Натиг Расулзаде.

Фуад Поладов родился 24 мая 1948 года в Баку. В 1967-1972 годах получал образование в Азербайджанском государственном институте искусств им. М.А. Алиева (сейчас Азербайджанский государственный университет культуры и искусств),

Будучи студентом, по приглашению педагога – видного театрального режиссера Тофига Кязымова Фуад Поладов на сцене Академического национального драматического театра сыграл в спектакле "Уничтоженные дневники", поставленном по произведению выдающегося драматурга Ильяса Эфендиева. После премьеры спектакля, которая состоялась 29 ноября 1969 года, актер вошел в труппу театра и двадцать лет проработал в этом коллективе.

С 1989 года Фуад Поладов работал в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.

Поклонникам театрального искусства актер запомнился по ролям в постановках "Легенда о любви", "Меч и перо", "На дне", "Тахмина и Заур", "Гамлет" (Академический национальный драматический театр), "Вишнёвый сад", "Дьявол", "Призраки среди нас", "Наполеон 1", "Королевские игры" (Государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна) и многих других.

Фуад Поладов снялся в таких фильмах, как "Следствие продолжается", "Главное интервью", "Надежда", "Там, где сливаются реки", "Я возвращаюсь домой" и других.

(Автор: Джани Бабаева)

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