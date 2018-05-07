Замысловатый ирреализм азербайджанского карикатуриста отмечен в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Работа известного азербайджанского карикатуриста Солтана Солтанлы, посвященная экологической проблеме, удостоена третьего приза IX Международного туристического карикатурного конкурс в Турции, сообщает Trend Life. Конкурс проведен при поддержке Министерства культуры и туризма Турции. Работа также вошла в альбом конкурса. Церемония награждения прошла в отеле Four Points Sheraton в Измире.

"В конкурсе приняли участие 584 художника из 62 стран с 1101 представленными работами, которые оценивались международным жюри, состоящим из двух разных составов. Я отправил три работы на конкурс, две из них вышли в заключительный этап вместе с 140 работами, а в финале одна из моих работ заняла третье место", - отметил Солтан Солтанлы.

Особенность работ Солтана Солтанлы в том, что они безымянны, однако легко прочитываются. Сюжеты и смешны, и печальны. Некоторые из них сопровождают надписи. Его творчество – это ирреализм (невещественный, нереальный) - философское воззрение, согласно которому ирреальное существует не менее реально, чем само "реальное". Ирреализм в искусстве есть самая суть художественности, включающая природную, эмоциональную суггестивность и синестезию и духовную, культурную аллюзивность и синтез. Вот такая замысловатость приводит к тому, что в своих работах Солтан Солтанлы дает волю своей фантазии и богатому воображению. Произведения художника неоднократно занимали призовые места и удостаивались высших наград на престижных международных конкурсах и фестивалях, попадая в международные каталоги. Картины художника находятся в музеях и частных коллекциях разных стран мира.

(Автор: Вугар Иманов)

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