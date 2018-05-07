Водоворот комедийных событий в Баку для 16+ (ФОТО)

7 мая 2018 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Премьера экстравагантной и ироничной комедии "Он, она, окно…любовник" с большим успехом прошла на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, сообщает Trend Life.

Еще до премьеры успех показу был обеспечен – ведь режиссером спектакля является народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде, у которой на счету множество блистательных театральных работ. В "Он, она, окно…любовник" задействован яркий актерский состав, а сам спектакль поставлен по пьесе "Беспорядок" культового английского драматурга Рэя Куни.

Кстати, пьеса "Беспорядок" была переведена на русский язык Михаилом Мишиным и известна на постсоветском пространстве под названием "№13". Бакинским зрителям она представлена под названием "Он, она, окно…любовник".

Спектакль начинается...Солидный джентльмен, член английского парламента Ричард Уилли снял в пятизвёздочном отеле номер, где намеревался провести приятный вечер в обществе соблазнительной секретарши своего политического оппонента. Всё бы сложилось удачно, если бы снятый номер с видом на Биг-Бен не оказался тринадцатым!

Роковая магия чисел сыграла с сэром Уилли злую шутку, обрушив на его голову все непредвиденные обстоятельства, которые только можно представить. И всё это за один вечер, который обернулся для несостоявшихся любовников настоящей катастрофой - они вдруг обнаружили, что в окне снятого номера застряло…тело неизвестного мужчины. Как теперь политику объяснить своё пребывание здесь, а не в Палате общин, да еще в компании трупа и секретарши? Вот тут-то всё и началось…

Круговерть комедийных ситуаций, нелепых моментов, в которые попадают герои… Как тут не запутается, и не забыть где правда, а где ложь, что нужно сказать, а о чем следует промолчать.

Заслуженные артисты Фуад Османов, Наталья Балиева, актеры Теймур Рагимов, Хаджар Агаева, Инна Имранова, Эльшад Муртузов, Мурад Мамедов, Белла Сафина, Фатима Алиева и Заур Терегулов - каждый без исключения блестяще справился со своей ролью. Наблюдать водоворот комедийных событий с их участием было одно удовольствие.

Зрители благодарили артистов и режиссера оглушительными овациями и криками "Браво!".

Отметим, что художник спектакля - Александр Фёдоров, костюмы – Ольга Аббасова, хореография и пластика – Фуад Османов и Мария Дубовицкая, музыкальное оформление – Владимир Неверов.

Спектакль ориентирован на зрительскую категорию 16+.

(Автор: Джани Бабаева)

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Azernews Newspaper
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