В Евлахе прошел праздничный концерт для военнослужащих (ФОТО)

10 мая 2018 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В N-ской воинской части Евлаха прошел праздничный концерт, посвященный 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. В концертной программе приняли участие народный артист Агададаш Агаев, танцовщица Фатима Фаталиева, исполнители Шабнам Гахраманова, Тарлан Новханы, Мехти Масаллы, Рашад Ильгароглу, юная Нурай и другие. Военнослужащие и офицеры с большим воодушевлением встречали выступления артистов.

Ведущие мероприятия, телеведущие Lider TV Арзу Гамзаева и Кенуль Мухтарова были отмечены почетными дипломами командования воинской части.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Юные дарования провели вечер, посвященный 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Культура 8 мая 19:09
Азербайджанский дирижер с аншлагом выступил в Польше
Культура 19 апреля 11:19
В Баку состоялся концерт "İlhamla irəli" (ФОТО)
Общество 11 апреля 22:13
Впервые за 20 лет Бриллиант Дадашева даст сольный концерт в Москве
Культура 9 апреля 13:27
Попавшим в ДТП в Евлахе школьникам будут созданы условия для повторной сдачи экзаменов - ГЭЦ (Эксклюзив)
Общество 11 марта 18:58
Как азербайджанские музыканты поздравили с 8 марта (ФОТО)
Культура 6 марта 18:29
Юные музыканты подвели итоги в Баку (ФОТО)
Культура 6 марта 12:25
Я польщен вашей любовью - представитель Беларуси на "Евровидении-2018" о концерте в Баку (ВИДЕО)
Интересное 27 февраля 09:53
"Крылья голубя" в Баку
Культура 1 февраля 13:22
EMIN запускает "Бумеранг 2018"
Звёздный мир 31 января 12:09
В Международном центре мугама отметят День молодежи
Культура 31 января 11:15
Лучший подарок азербайджанских мужчин любимым женщинам на 8 марта (ФОТО)
Культура 15 января 14:06
Зимний калейдоскоп в Баку
Культура 13 января 12:13
Участник российского телепроекта "Большая опера" выступит в Баку
Культура 9 января 11:41
Счастливые мотивы Фараджа Караева в Москве
Культура 4 января 18:05
Саундтреки к известным фильмам в исполнении Азербайджанского оркестра народных инструментов (ФОТО)
Культура 30 декабря 2017 14:29
В Тегеране публика стоя аплодировала Рамизу Гулиеву (ФОТО)
Культура 28 декабря 2017 13:34
В Баку представлен гимн "Поддержка молодежи" (ФОТО)
Культура 28 декабря 2017 12:55