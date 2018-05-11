Живописная природа Газахского района глазами азербайджанских фотографов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Газахском районе был организован четырехдневный фототур, посвященный 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом Trend Life сообщил участник фототура, азербайджанский фотограф Рустам Гусейнов.

По итогам фототура в Газахской государственной художественной галерее была организована выставка, в экспозицию которой вошли работы фотографов Парваны Мустафаевой, Сафияра Маджнуна, Сулеймана Сулейманлы, Эльнура Мухтарова, Султаны Ахмедбейли, Рустама Магеррамова, Вагифа Мугалова и Рустама Гусейнова.

На выставке были представлены 95 фоторабот.

Открывая выставку, глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашев отметил важность того, чтобы подобных мероприятий проводилось больше.

Руководитель проекта Акиф Амиров выступил с подробной презентацией о представленной фотовыставке. В работах фотографов отражены живописная природа, исторические памятники, достопримечательности района и быт местных жителей.

Выставка вызвала большой интерес у жителей Газахского района.

(Автор: Джани Бабаева)

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