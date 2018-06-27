Месси развеял мечты азербайджанцев - двухдневный праздник в Нигерии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре музыкальной культуры Muson города Лагос (Нигерия) прошел праздничный вечер под названием «Шелковый путь», организованный обществом дружбы Азербайджан-Нигерия под руководством Биллюры Байрамовой. Вечер был посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщили Trend Life организаторы вечера.

Среди более 350 гостей вечера были общественные деятели и представители культуры Нигерии, дипломатических миссий Италии, Польши, Албании, Франции, Марокко, Ганы и других стран. Гостям были представлены видеоматериалы и выставка фотографий, посвященных 100-летию АДР.

Было отмечено, что 28 мая 1918 года была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика – АДР, в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР стал первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 года АДР по ряду причин прекратила свое существование. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности.

В концертной программе приняли участие лауреаты международных конкурсов - заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Сахиб Пашазаде, пианистка из Франции, наша соотечественница Саида Зульфугарова, нигерийский тенор Жозеф Опараманук и швейцарская вокалистка албанского происхождения Теута Николет (сопрано).

Гостям были представлены произведения азербайджанских классиков Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Арифа Меликова, Гасана Рзаева, Васифа Адыгезалова, Фархада Бадалбейли, композиции мугама «Джахаргях» и «Сегях», а также произведения мировых классиков, которые сопровождались овациями зрителей.

После концерта для гостей был организован праздничный фуршет с национальными блюдами и сладостями. Интерес был настолько велик, что по многочисленным просьбам на следующий день концертная программа была вновь представлена зрителям.

Биллюра Байрамова отметила, что главная цель – это пропаганда азербайджанской классической музыки и мугама. По ее словам, потрясающая концертная программа также стала мостом культуры между народами. Представители Азербайджана также пожелали удачи сборной Нигерии на чемпионате мира по футболу в России. Однако, вчера сборная Нигерии в упорной борьбе со счетом 1:2 уступила Аргентине (голы забили Месси и Роха) и не смогла выйти из группы.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.