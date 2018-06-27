Месси развеял мечты азербайджанцев - двухдневный праздник в Нигерии (ВИДЕО, ФОТО)

27 июня 2018 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре музыкальной культуры Muson города Лагос (Нигерия) прошел праздничный вечер под названием «Шелковый путь», организованный обществом дружбы Азербайджан-Нигерия под руководством Биллюры Байрамовой. Вечер был посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщили Trend Life организаторы вечера.

Среди более 350 гостей вечера были общественные деятели и представители культуры Нигерии, дипломатических миссий Италии, Польши, Албании, Франции, Марокко, Ганы и других стран. Гостям были представлены видеоматериалы и выставка фотографий, посвященных 100-летию АДР.

Было отмечено, что 28 мая 1918 года была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика – АДР, в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР стал первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 года АДР по ряду причин прекратила свое существование. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности.

В концертной программе приняли участие лауреаты международных конкурсов - заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Сахиб Пашазаде, пианистка из Франции, наша соотечественница Саида Зульфугарова, нигерийский тенор Жозеф Опараманук и швейцарская вокалистка албанского происхождения Теута Николет (сопрано).

Гостям были представлены произведения азербайджанских классиков Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Арифа Меликова, Гасана Рзаева, Васифа Адыгезалова, Фархада Бадалбейли, композиции мугама «Джахаргях» и «Сегях», а также произведения мировых классиков, которые сопровождались овациями зрителей.

После концерта для гостей был организован праздничный фуршет с национальными блюдами и сладостями. Интерес был настолько велик, что по многочисленным просьбам на следующий день концертная программа была вновь представлена зрителям.

Биллюра Байрамова отметила, что главная цель – это пропаганда азербайджанской классической музыки и мугама. По ее словам, потрясающая концертная программа также стала мостом культуры между народами. Представители Азербайджана также пожелали удачи сборной Нигерии на чемпионате мира по футболу в России. Однако, вчера сборная Нигерии в упорной борьбе со счетом 1:2 уступила Аргентине (голы забили Месси и Роха) и не смогла выйти из группы.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Сборная Аргентины победила Нигерию и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Другие страны 00:19
В Нигерии около 25 миллионов человек привьют от желтой лихорадки
Другие страны 26 июня 08:45
Не менее 86 человек погибли при столкновениях в Нигерии - СМИ
Другие страны 25 июня 04:30
Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018 (ВИДЕО)
Другие страны 22 июня 21:18
БВШН и ЮНИТАР ООН подписали меморандум (ФОТО)
Общество 22 июня 12:16
В Нигерии более 30 человек погибли в результате взрывов
Другие страны 17 июня 23:48
Сборная Хорватии победила команду Нигерии в матче чемпионата мира по футболу
Спорт 17 июня 01:31
ОПЕК в мае выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 160%
Энергетика 12 июня 16:42
В Нигерии не менее 180 заключенных сбежали из тюрьмы
Другие страны 5 июня 08:57
В Нигерии не менее 13 человек погибли в результате двух нападений
Другие страны 4 июня 02:18
В Нигерии вооруженные люди напали на деревню, 15 человек погибли
Другие страны 2 июня 22:11
В Нигерии не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 30 мая 17:07
В Нигерии 45 человек погибли в результате нападения на деревню
Другие страны 6 мая 22:05
Число жертв в результате двух терактов в Нигерии возросло до 86
Другие страны 2 мая 21:01
В Нигерии не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта
Другие страны 1 мая 20:13
Сами Юсиф и азербайджанский тарист Сахиб Пашазаде покорили Шарджу (ФОТО)
Культура 12 апреля 17:02
В Нигерии погибли 18 человек при нападении боевиков
Другие страны 2 апреля 12:12
Телезвезды Нигерии в азербайджанских национальных платьях (ФОТО)
Стиль 27 марта 12:20