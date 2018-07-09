В прифронтовой зоне Азербайджана прошел фестиваль "Из регионов в регионы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходит творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе министерства культуры Азербайджана и посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Основная цель проекта – пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена.

Проведение фестиваля летом предоставит возможность зарубежным гостям, а также местным жителям наглядно ознакомиться с культурной жизнью регионов.

Очередные мероприятия в рамках фестиваля прошли в прифронтовой зоне - городе Горадиз Физулинского района и в поселке Гузанлы Агдамского района.

Мероприятия были организованы в Центре мугама в городе Горадиз и в парке имени Гейдара Алиева поселка Гузанлы.

В рамках фестиваля 15 региональных управлений культуры представили экспозиции образцов народного творчества, отражающие культурное наследие городов и районов, художественные произведения, сувениры, изделия ручной работы, а также яркую концертную программу с участием мастеров искусств и фольклорных коллективов из различных городов и районов республики.

Фестиваль охватит 15 городов и регионов страны. Ранее фестиваль был проведен в Масаллы, Лянкяране, Сальяне и Сабирабаде.

Напомним, что в 2015 и 2016 годах был реализован проект "Из регионов - в столицу" ("Bölgələrdən paytaxta"), в рамках которого в Баку было представлено культурное наследие регионов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.