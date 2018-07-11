Белые ночи Тимура Аскерова в Санкт-Петербурге

11 июля 2018 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, солист Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия) Тимур Аскеров примет участие в проекте "Творческая мастерская молодых хореографов" на фестивале "Звезды белых ночей", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Мариинского театра.

"11 июля на сцене Мариинского-2 в шестой раз пройдет "Творческая мастерская молодых хореографов" – проект, позволяющий начинающим постановщикам поработать с артистами Мариинского театра и представить свои балеты широкой публике.

Впервые проект был реализован на XIII Международном фестивале балета "Мариинский" в 2013 году. За прошедшие сезоны эта инициатива нашла живой отклик и среди артистов, которые могут попробовать себя в новой роли – постановщиков, и среди танцовщиков, которые могут реализовать себя в новой хореографии, и среди зрителей. В этом году уже знакомые петербургской публике талантливые авторы предложат шесть балетных номеров", - говорится в сообщении на сайте.

Тимур Аскеров исполнит одну из главных партий балете Divertimento на музыку Леонарда Бернстайна. Балет поставил дебютант "Творческой мастерской" Дмитрий Пимонов

Тимур Аскеров – заслуженный артист Азербайджана, солист Мариинского театра. Родился в Баку (Азербайджан). Окончил Бакинское хореографическое училище в 2008 году. В 2008-2009 годах выступает в труппе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 2009-2011 годах - в труппе Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко.

С 2011 года - в труппе Мариинского театра. Лауреат премии "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда" (журнал "Балет", 2012 год). С труппой Мариинского театра гастролировал в странах Европы, Азии и Америки.

(Автор: Джани Бабаева)

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