В Мингячевире прошел творческий фестиваль "Из регионов в регионы" (ФОТО)

17 июля 2018 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходит творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), организованный Министерством культуры Азербайджана и посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Основная цель проекта – пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Проведение фестиваля летом предоставляет возможность зарубежным гостям, а также местным жителям наглядно ознакомиться с культурной жизнью регионов.

Очередные мероприятия в рамках фестиваля прошли в городе Мингячевир, который расположен в 275 км от Баку, на обоих берегах Куры в 17 км к северо-западу от железнодорожной магистрали Баку-Гянджа-Тбилиси. Мингячевир по своему экономическому потенциалу, количеству населения считается четвёртым городом страны и является основным центром энергетики и промышленности, науки, образования и культуры.

Гостям фестиваля "Из регионов в регионы" 15 региональных управлений культуры представили экспозиции образцов народного творчества, отражающие культурное наследие городов и районов, художественные произведения, сувениры, изделия ручной работы, а также яркую концертную программу с участием мастеров искусств и фольклорных коллективов из различных городов и районов республики.

Отметим, что фестиваль охватывает 15 городов и регионов страны. Ранее "Bölgələrdən bölgələrə" был проведен в Масаллы, Лянкяране, Сальяне, Сабирабаде, Горадизе, Гузанлы и Гёйчае. Напомним, что в 2015 и 2016 годах был реализован проект "Из регионов - в столицу" ("Bölgələrdən paytaxta"), в рамках которого в Баку было представлено культурное наследие регионов Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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