Orient trifft Okzident - самый короткий путь из Германии в Азербайджан (ФОТО)

24 июля 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Galerie-Art Kafe am Kölner Dom города Кёлн состоялось открытие выставки Маргариты Керимовой-Соколовой "Orient trifft Okzident" (Восток встречается с Западом), сообщила Trend Life автор экспозиции.

Посредством избранных произведений художницы гости смогли совершить своеобразное путешествие – выбрать самый короткий путь из Германии в Азербайджан, ведь искусство всегда сближает народы и страны. Темой центрального триптиха стал "Шёлковый путь", который переносит к исходной точке этого важнейшего торгового пути древности, в Китай, проводит через Азербайджан, являющийся колыбелью религии огнепоклонников - зороастризма, и завершается это путешествие в пространстве и времени Европы, с её красочным Венецианским карнавалом с загадочными масками и символами, нашедшими свою кульминацию в таинственных "Пилигримах", навеянных бессмертными строками Бродского.

Взаимопроникновение культур Запада и Востока в контексте формирования универсальной культуры – таков главный философский смысл экспозиции. Автор призывает проанализировать грани соприкосновений цивилизаций Запада и Востока, особенности философских концепций, взглядов на личность с позиции гармонии взаимоотношений в современном мире. Речь идет о фундаментальных основаниях человеческого бытия, о сохранении духовных ценностей, основанных на многовековых традициях человечества. И хотя эти культуры различны, но с другой стороны они, дополняя друг друга, образуют общую мировую культуру, в которой мирно существуют различные ценности и менталитеты и гармонично связаны эти два культурных ареала - Восток и Запад.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Её прадедом был известный русский художник Иван Иванович Соколов. Училась на художественно-графическом факультете Кубанского университета и в Академии художеств им. Репина (Санкт-Петербург), преподавала в Художественной студии в Баку. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), член Международной федерации художников при ЮНЕСКО, член Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного Фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников.

С 1965 года Маргарита Керимова-Соколова принимала участие в выставках советских и азербайджанских художников в различных городах СССР, Алжире, Германии, США, Франции, Кубе, Австрии, Польше, Болгарии. В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года - проживает в городе Кёльн (Германия). С большим успехом проходили ее выставки во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. Картины Mаргариты Керимовой-Соколовой находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.

​​​​​​(Автор: Вугар Иманов)

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