Любовь Успенская споет в Баку песню на азербайджанском языке

26 июля 2018 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная российская певица Любовь Успенская всегда с радостью приезжает в Баку.

Об этом артистка рассказала Trend Life.

«Всегда с радостью приезжаю в Баку. И не перестаю восхищаться и всем друзьям рассказываю про красоту вашего прекрасного города. Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" – крутой проект. EMIN прилагает большие силы, чтобы все было организовано на международном уровне», - сказала певица.

Рассказывая о своем творческом вечере в рамках фестиваля, Успенская подчеркнула, что волновалась в процессе его подготовки.

«Тщательно подбирала артистов, которые будут исполнять песни из моего репертуара. И каждый артист справился со своей работой на все сто процентов. Радует, что все серьезно отнеслись к работе над песнями из моего репертуара»,- добавила она.

Любовь Успенская подчеркнула, что на концерте зрителей будет ждать музыкальный подарок.

«Готовлю сюрприз – на своем творческом вечере исполню песню на азербайджанском языке «Ağ çiçək» вместе с народным артистом Азербайджана, известным композитором и исполнителем Поладом Бюльбюльоглу», - отметила певица.

Певица также рассказала, что поддержать ее на концерте приехали родственники, которые проживают в Канаде.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторы - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

В третьем фестивале "Жара" примут участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

(Автор: Джани Бабаева, Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лунное затмение многие не увидят, потому что будут смотреть на сцену фестиваля «ЖАРА» - Сергей Кожевников (ФОТО)
Культура 19:40
Вугар Рагимзаде: Азербайджан, в отличие от моноэтнической Армении, является толерантной страной
Политика 19:15
Для Азербайджана гуманистические принципы являются однозначным приоритетом - главред
Политика 16:53
Азербайджан демонстрирует высокие принципы миролюбия и терпимости - эксперт
Общество 13:50
Звезд фестиваля "ЖАРА-2018" встретили в Баку азербайджанскими песнями, танцами и сладостями (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 13:19
Лента новостей
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ВИДЕО)
Политика 20:47
США рассчитывают на скорое завершение переговоров с Евросоюзом по торговле
США 20:44
США не вводят пошлины на автомобили из ЕС, но оставляют на сталь и алюминий
США 20:38
В Германии разгорелись лесные пожары площадью 130 гектаров
Европа 20:36
Увеличились железнодорожные транзитные перевозки грузов через территорию Казахстана
Казахстан 19:51
Рейс Air China из Парижа в Пекин вернулся в аэропорт вылета
Китай 19:50
МИД: Азербайджан больше всех заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 19:43
AccessBank закупает курьерские услуги
Бизнес 19:40
Лунное затмение многие не увидят, потому что будут смотреть на сцену фестиваля «ЖАРА» - Сергей Кожевников (ФОТО)
Культура 19:40